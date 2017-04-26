В России будут наказывать "похитителей невест"

Об этом передает российский Интерфакс .

Внесение таких поправок в Уголовный кодекс РФ предложили депутаты Народного собрания Ингушетии.

Как говорится в пояснительной записке, Чаще всего целью похищения является вступление в брак, такие действия на практике подпадают под состав статьи 126 Уголовного кодекса РФ. Однако виновному в большинстве случаев удается избежать уголовной ответственности на основании примечания к данной статье, согласно которому лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Такая ситуация, отметили авторы, сложилась в основном на территории республик Северного Кавказа.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в Запорожье злоумышленник похитил семейную пару и держал пленников на цепи.