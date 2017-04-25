22:32 25.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100164862:Polishuk

У полиции заканчивается топливо и патроны, - Князев

Национальная полиция Украины обеспечена топливом только до июля, а патронами – до мая.

У полиции заканчивается топливо и патроны, - Князев

Государственным бюджетом предусмотрены расходы на финансирование полиции в размере почти 16,6 миллиардов гривен. Этого явно недостаточно для финансирования.

Такая сумму обеспечивает нормативную потребность только на 39%. Об этом во вторник, 25 апреля, на коллегии Министерства внутренних дел сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, минимальная дополнительная потребность полиции на нынешнем году составляет 4 миллиарда 159 миллионов гривен. При этом он отметил, что в большинстве областных центров и городов полицейские даже не "переодевались".

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман пообещал обеспечить необходимый уровень финансирования Национальной полиции уже в этом году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня на коллегии глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что за март 2017 года было сообщено о подозрении в совершении более чем 19 тысячам преступлений.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив