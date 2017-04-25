У полиции заканчивается топливо и патроны, - Князев

Государственным бюджетом предусмотрены расходы на финансирование полиции в размере почти 16,6 миллиардов гривен. Этого явно недостаточно для финансирования.

Такая сумму обеспечивает нормативную потребность только на 39%. Об этом во вторник, 25 апреля, на коллегии Министерства внутренних дел сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, минимальная дополнительная потребность полиции на нынешнем году составляет 4 миллиарда 159 миллионов гривен. При этом он отметил, что в большинстве областных центров и городов полицейские даже не "переодевались".

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман пообещал обеспечить необходимый уровень финансирования Национальной полиции уже в этом году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня на коллегии глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что за март 2017 года было сообщено о подозрении в совершении более чем 19 тысячам преступлений.