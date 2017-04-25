Обстрелы в зоне АТО продолжаются

Только за прошедшие сутки боевики совершили 21 обстрел позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции. Вместе с тем, как сообщает пресс-центр штаба АТО, ситуация в районе проведения АТО остается контролируемой Вооруженными Силами Украины.

По данным штата, вчера центром огневого противостояния стало Приморское направление. Тут боевики из легкой переносной реактивной системы "Партизан" и вооружением БМП накрывали огнем населенный пункт Широкино. Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов били по защитникам Марьинки. По защитникам Красногоровки били из противотанковых гранатометов, а по Водяному – из вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. Морских пехотинцев возле Гнутово обстреливали из стрелкового оружия. В районе Марьинки действовали снайперы боевиков.

На Донецком направлении, из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики били по позициям ВСУ вблизи Авдеевки и Верхнеторецкого. Опорные пункты возле Троицкого и Песков накрывали огнем из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении, огнем из стрелкового оружия боевики провоцировали защитников Новоалександровки.

В штабе также заверили, что наши войска строго придерживались режима "Тишины" и огонь в ответ не открывали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на вечер понедельника, 24 апреля, восстановить поврежденные линии электропередачи около Авдеевки нет возможности. Ремонтные бригады не могут выехать на место повреждения, поскольку боевики не дают гарантий прекращения огня.