16:23 24.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Запорожье чиновника задержали по подозрению в хищении 4 млн грн

Пресс-служба прокуратуры Запорожской области сообщает, что один из сотрудников облгосадминистрации задержан по подозрении в хищении государственных средств в размере 4 млн грн.

В Запорожье чиновника задержали по подозрению в хищении 4 млн грн

Передается, что о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191, 366 УК Украины сообщается директору одного из департаментов Запорожской ОГА, который отвечал за закупку работ по утилизации опасных отходов.

В данный момент в суд направлено ходатайство о применении содержания под стражей к подозреваемому.

Ранее УРА-Информ сообщал, что На Закарпатье СБУ задержала пограничников, которые занимались контрабандой сигарет.


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