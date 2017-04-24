В Запорожье чиновника задержали по подозрению в хищении 4 млн грн

Передается, что о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191, 366 УК Украины сообщается директору одного из департаментов Запорожской ОГА, который отвечал за закупку работ по утилизации опасных отходов.

В данный момент в суд направлено ходатайство о применении содержания под стражей к подозреваемому.

Ранее УРА-Информ сообщал, что На Закарпатье СБУ задержала пограничников, которые занимались контрабандой сигарет.