В Запорожье чиновника задержали по подозрению в хищении 4 млн грн

Пресс-служба прокуратуры Запорожской области сообщает, что один из сотрудников облгосадминистрации задержан по подозрении в хищении государственных средств в размере 4 млн грн.
Передается, что о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191, 366 УК Украины сообщается директору одного из департаментов Запорожской ОГА, который отвечал за закупку работ по утилизации опасных отходов.
В данный момент в суд направлено ходатайство о применении содержания под стражей к подозреваемому.
Ранее УРА-Информ сообщал, что На Закарпатье СБУ задержала пограничников, которые занимались контрабандой сигарет.