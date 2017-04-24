Миссия ОБСЕ не покинет Донбасс, - Апакан

Несмотря на гибель и ранения сотрудников в Луганской области СММ готова выполнять свой мандат. Об этом в понедельник, 24 апреля, заявил председатель миссии ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан.

По его словам, все представители миссии намерены способствовать обеспечению мира для народа Украины. Я вновь обращаюсь с призывом к устойчивому прекращению огня, отведения оружия, полного разминирования и реальной преданности мира и прошу, чтобы те, кто несет ответственность за размещение мин, были привлечены к ответственности, – подчеркнул он.

При этом Апакан подчеркнул, что в составе миссии преданные профессионалы, которые тяжело работают, ради нормализации ситуации в Украине и рискуют своей жизнью каждый день, чтобы выполнить задачи.

Напомним, ранее в так называемой ЛНР заявили, что патрули миссии ОБСЕ приостановили работу после подрыва автомобиля наблюдателей в районе села Пришиба.

Как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 23 апреля, автомобиль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подорвался в окрестностях Луганска. В результате случившегося погибли два человека, еще двое получили травмы.