Cтрана переможців: когда и как мы победим войну?

Тому есть ровно две причины. "Переможці" – это проект, направленный на решение очень важной для Украины проблемы – вопроса реабилитации после военной травмы. Причем реабилитации не только тех, кто был и сейчас находится в АТО, но и всей страны, потому что все мы в той или иной степени испытываем посттравматический синдром. И "Переможці", направленные на возвращение покалеченных в боях воинов к мирной, активной, в том числе и спортивной жизни – это в действительности победа над теми, кто пытается сломить нас морально.

Мы не ломаемся, мы не сдаемся без боя и с боем не сдаемся тем более, мы идем вперед и побеждаем, видя, как побеждают на спортивных полях те, кого покалечила необъявленная Донбасская война.

"Прошло три года, и мы с вами получили новый вызов - это проблема реинтеграции наших воинов и возвращения их к нормальной мирной жизни. Проект "Переможці" объединил героев нашей страны. Они своим примером показывают, как, попав в сложнейшую ситуацию, не пасть духом», - говорит меценат проекта, глава "Першої приватної броварні" (ППБ) Андрей Мацола.

Он рассказывает о том, как в рамках проекта "Верные сборной" привез на матч в Хорватию не только украинских футбольных фанов, но и Переможців. И как они играли в футбол с хорватскими болельщиками. И как они были счастливы в тот момент. И какие эмоции испытывали те, кто видел эту игру и воочию убеждался, что украинцы – нация Переможців, которых не сломит ни война, ни ее последствия.

Переможці – это украинский ответ на ту беду, которую мы сейчас наблюдаем на Донбассе, где уже три года идет война. Она страшна тем, что не заканчивается на фронте. Следующим этапом борьбы становится возвращение к нормальной жизни. Проблема реинтеграции военных важна для любого государства, имеющего на карте горячие точки. В Израиле это отдельное направление медицины, в развитие которого вкладываются миллионы шекелей. У государства Украина нет средств на психологическое восстановление бойцов АТО, как нет порой возможности для лечения физического. Оба эти вопроса решаются силами волонтеров и поддержкой бизнеса. И Центр практической помощи защитникам Украины AXIOS стал четким примером того, что может получиться, кода бизнес действительно готов подставить плечо стране.

Взяв за пример реабилитационные модели, действующие в Израиле и США, вычислив, что основами возрождения для людей становятся семья и работа, AXIOS сконцентрировался, естественно на пункте номер два.

"Мировые исследования показывают, что ветераны, которые не нашли работу, впадают в депрессии, алкоголизм, порой заканчивая жизнь самоубийствами. Но любая сложность - это возможность", - сказали в Центре и взялись з работу. Здесь подсчитали, что в помощи нуждаются 300 тысяч человек, прошедщих через АТО. Треть из них – кадровые военные, которые более психологически устойчивы к военным психотравмам. 200 тысяч – это гражданское население, мобилизованное либо добровольно ринувшееся в омут войны и к ней морально неготовое.

Травмированных нужно не только выявить и убедить общаться с психологами, им нужно помочь с трудоустройством, с вхождением в нормальный ритм дом-работа-работа – дом. И это стало задачей Центра.

В половине случаев бойцы хотят получить новые профессии, прежде всего в IT-сфере. Им помогают и с учёбой, и с работой. При этом в Центре четко понимают, что каждая компания хочет видеть среди своих сотрудников не просто участника боевых действий, а профессионала. В итоге AXIOS справился с поставленными задачами.

Надо сказать, что украинские чиновники несказанно рады и появлению Центра, и "Переможцям". Они не мешают этим проектам работать, но существенной помощи оказать не могут – одни зажаты полномочиями, у других денег нет. Ни один из этих проектов был бы не под силу ни одной из профильных украинских госструктур, которые в общем-то немало.

Сложности бюджетного процесса не могли обеспечить Переможцям реабилитацию на должном уровне. И важным мне представляется то, что бизнес включился в процесс помощи ветеранам АТО. В этом проявился его патриотизм. И он – настоящий, он существенно отличается от эрзаца, заключающегося лишь в развешивании сине-желтых бордов со своими логотипами.

Помощь должна быть бескорыстной и безымянной – собственно, об этом говорят те, кто работает в благотворительных проектах ППБ и стараются ее участие не афишировать. Но с этим мнением мне трудно согласиться – страна должна знать, кто помогает ее героям. Знать для того, чтобы пример ППБ стал заразительным для других участников украинского рынка, собирающихся развивать свой бизнес здесь. Потому и нужно говорить о "Переможцях", потому и стоит рассказывать о Центре AXIOS – они строят пути для победы в войне, которую начали не мы, но заканчивать ее нам – нашими усилиями по помощи тем, кто пострадал в АТО.

В Евросоюзе, куда мы так стремимся, в США и Канаде, которых мы часто называем флагманами нашего развития, благотворительность всегда имеет имя, а не заниматься ей – зазорно. Надеюсь, что Украина придет к обеим этим нормам. Страна Переможців этого достойна.

Источник информации: Известия.