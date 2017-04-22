11:20 22.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине все еще обесточены 229 населенных пунктов

На данный момент в Украине обесточено максимальное число городов и сел именно в Одесской области.

В Украине все еще обесточены 229 населенных пунктов

Там остаются без снабжения энергией 178 населенных пунктов. Так, по итогам ухудшения погоды в стране (дождь, мокрый снег и сильный ветер) по причине срабатывания защитных систем и по итогам плохой погоды и повреждений линий электропередач 22-го апреля остаются без света 229 населенных пунктов, которые находятся  в нескольких украинских регионах.

Эти сведения передали в Госслужбе по ЧС. Таким образом – к семи утра 22-го апреля остаются без снабжения энергией 229 сел и городов в четырех регионах - Одесском - 178, а также в Днепропетровском - 31, Харьковском - 16 и четыре – на Кировоградщине.

Как сообщал УРА-Информ, на 21 апреля в стране обесточенными были 368 н.п.


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