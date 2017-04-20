В США задержан мужчина, преследовавший дочь Барака Обамы

Американское издание New York Daily News опубликовало информацию о задержании человека, который преследовал дочь экс-президента США Барака Обамы.
Сообщается, что сотрудники Секретной службы Соединенных штатов 30-летнего мужчину, который пытался сделать предложение 18-летней Малие Энн Обаме.
В сообщении также говорится, что задержанный ранее пытался проникнуть в Белый дом, а также словил Малию в нью-йоркском здании, где девушка проходит практику и начал публично просить выйти за него замуж.
Мужчина направлен на экспертизу психического здоровья. Уголовное дело полиция не заводила.
Ранее УРА-Информ сообщал, что экс-президент США Барак Обама поделился с общественностью своими фото с отпуска.