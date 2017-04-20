15:14 20.04.2017 | Общество | Новости
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В США задержан мужчина, преследовавший дочь Барака Обамы

Американское издание New York Daily News опубликовало информацию о задержании человека, который преследовал дочь экс-президента США Барака Обамы.

В США задержан мужчина, преследовавший дочь Барака Обамы

Сообщается, что сотрудники Секретной службы Соединенных штатов 30-летнего мужчину, который пытался сделать предложение 18-летней Малие Энн Обаме.

В сообщении также говорится, что задержанный ранее пытался проникнуть в Белый дом, а также словил Малию в нью-йоркском здании, где девушка проходит практику и начал публично просить выйти за него замуж.

Мужчина направлен на экспертизу психического здоровья. Уголовное дело полиция не заводила.

Ранее УРА-Информ сообщал, что экс-президент США  Барак Обама поделился с общественностью своими фото с отпуска.


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