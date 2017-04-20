В США задержан мужчина, преследовавший дочь Барака Обамы

Сообщается, что сотрудники Секретной службы Соединенных штатов 30-летнего мужчину, который пытался сделать предложение 18-летней Малие Энн Обаме.

В сообщении также говорится, что задержанный ранее пытался проникнуть в Белый дом, а также словил Малию в нью-йоркском здании, где девушка проходит практику и начал публично просить выйти за него замуж.

Мужчина направлен на экспертизу психического здоровья. Уголовное дело полиция не заводила.

Ранее УРА-Информ сообщал, что экс-президент США Барак Обама поделился с общественностью своими фото с отпуска.