Полиция задержала за взятку одного из руководителей отдела Донецкой таможни - ФОТО

Чиновник был задержан за систематическое взяточничество. Как сообщал пресс-служба СБУ, вымогатель постоянно требовал деньги, обещая предпринимателям не проводить углубленного осмотра экспортных грузов.

Мужчина попался на горячем. Он был задержан во время получения очередной суммы денег в размере пять тысяч гривен.

При этом накануне оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленником еще нескольких взяток на общую сумму десять тысяч гривен. Полиция открыла уголовное дело согласно соответствующей статье Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, СБУ задержала на взятке исполняющего обязанности одного из руководителей Одесской таможни. Подозреваемый систематически требовал деньги от субъектов внешнеэкономической деятельности за содействие в оформлении грузов по заниженной таможенной стоимости и несоздание искусственных препятствий при ввозе товаров.