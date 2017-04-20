Из-за снегопада и аварии на трассе Киев – Одесса образовалась десятикилометровая пробка

Машины встали из-за снегопада, а также нескольких аварий. Как сообщает советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook, сейчас машины застряли в десятикилометровой пробке, а движение грузовиков ограничено.

По его словам, около семи часов вечера на участке с 308 по 464 км автодороги М-05 "Киев-Одесса" запрещено движение грузовых, тяжеловесных, и крупногабаритных транспортных средств.

Обращаемся к водителям с просьбой с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями относительно состояния проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами, - добавили в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской области из-за непогоды перевернулся автобус. Пять человек получили травмы.