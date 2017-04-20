13:52 20.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Более 170 тыс человек разыскивается Интерполом

Сегодня во время брифинга в аэропорту Борисполь начальник департамента Интерпола и Европола Нацполиции Украины Василий Неволя сообщил о количестве лиц, состоящих у них на учете.

Более 170 тыс человек разыскивается Интерполом

В сообщении говорится, что на данный момент в базе розыска Интерпола находится более 170 тыс человек.

Кроме этого, в розыске числится более 72 млн учетных единиц похищенных документов. А в базе похищенного транспорта зарегистрировано более семи миллионов автомобилей.

Также В.Неволя сообщил, что базой Интерпола пользуется 190 стран мира.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в силу вступил закон о Едином госреестре военнообязанных.


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