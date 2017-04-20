22:32 20.04.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики из танков и минометов обстреляли Авдеевку, погибли два украинских бойца

В четверг вечером, 20 апреля, боевики вновь обстреляли Авдеевку. Противник стрелял из танки и минометы.

Боевики из танков и минометов обстреляли Авдеевку, погибли два украинских бойца

В результате чего погибли по предварительной информации двое украинских военнослужащих. Как сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции, на данным направлении противник также стрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Напомним, за прошедшие сутки, среду, 19 апреля, противник 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате таких действий один военнослужащий получил ранение.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центре штаба антитеррористической операции, на Приморском направлении, по нашим войскам в поселке Красногоровка боевики били из минометов.


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