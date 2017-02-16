На электростанции в Счастье прогремел взрыв – ОБСЕ

Об этом сказано в очередном отчете миссии. Согласно отчету - миссия уточняла сообщения о взрыве на электростанции в г. Счастье. Работники электростанции рассказали о том, что взрыв произошел 11-го февраля по причине технических проблем. О пострадавших ничего не сообщали.

При этом также в миссии ОБСЕ отметили, что утром 14-го февраля в г. Донецк наблюдатели слышали взрыв. Трое мужчин отдельно сообщили миссии, что, находясь на ул. Степной, 30 они слышали взрыв, а также ощутили ударную волну от него.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО за сутки погиб один силовик, и еще четверо получили ранения.