14:42 16.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На электростанции в Счастье прогремел взрыв – ОБСЕ

Миссия ОБСЕ заявила, что выяснила у работников электростанции в г. Счастье Луганской области о взрыве 11 февраля. 

На электростанции в Счастье прогремел взрыв – ОБСЕ

Об этом сказано в очередном отчете миссии. Согласно отчету - миссия уточняла сообщения о взрыве на электростанции в г. Счастье. Работники электростанции рассказали о том, что взрыв произошел 11-го февраля по причине технических проблем. О пострадавших ничего не сообщали.

При этом также в миссии ОБСЕ отметили, что утром 14-го февраля в г. Донецк наблюдатели слышали  взрыв. Трое мужчин отдельно сообщили миссии, что, находясь на ул. Степной, 30 они слышали взрыв, а также ощутили ударную волну от него.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО за сутки погиб один силовик, и еще четверо получили ранения.


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