Во Львов доставлены 26 раненых силовиков

Об этом передали в Западном медиа-центре Минобороны Украины. Из 26 силовиков АТО шесть страдают заболеваниями терапевтического характера, а другие же требуют хирургического и иного лечения.

На данный момент силовики находятся в клиническом центре. Львовян просят оказать помощь раненым военным и дать вещи первой необходимости.

Известно, что с начала военных действий на Донбассе 127 силовиков получили помощь в Литве. Об этом сообщил посол Украины в Литовской Республике - Владимир Яценковский. Также отметил, что с начала военных действий в Украине помощь оказали 127 украинским военным и 22 активистам Майдана.

Как сообщал УРА-Информ, террористы за сутки трижды обстреливали силовиков на луганском направлении.