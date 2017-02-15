16:44 15.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львов доставлены 26 раненых силовиков

Во Львов доставлены 26 силовиков АТО, которые затем пройдут лечение в клиническом центре Западного региона. 

Во Львов доставлены 26 раненых силовиков

Об этом передали в Западном медиа-центре Минобороны Украины. Из 26 силовиков АТО шесть страдают заболеваниями терапевтического характера, а другие же требуют хирургического и иного лечения.

На данный момент силовики находятся в клиническом центре. Львовян просят оказать помощь раненым военным и дать вещи первой необходимости.

Известно, что с начала военных действий на Донбассе 127 силовиков получили помощь в Литве. Об этом сообщил посол Украины в Литовской Республике - Владимир Яценковский. Также отметил, что с начала военных действий в Украине помощь оказали 127 украинским военным и 22 активистам Майдана.

Как сообщал УРА-Информ, террористы за сутки трижды обстреливали силовиков на луганском направлении.


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