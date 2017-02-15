В СБУ ждут провокаций к годовщине Майдана

Так, три таких мероприятия будут организованы из России. Об этом на брифинге сообщил глава аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

По его словам - еще раз можно увидеть, что Россия пытается использовать повод для провоцирования столкновений, а также насилия и массовых беспорядков. На сегодня только в Киеве в течение 18-22 февраля - планируют 18 массовых мероприятий. В подготовке восьми из них мы фиксируем признаки насильственных сценариев - сказал он.

Как сообщал УРА-Информ, региональные прокуроры забыли о делах Майдана – заявлял Юрий Луценко.