В полицию сообщили о минировании школы в Константиновке

Об этом передалив пресс-службе полиции Донецкой области. В 10-10 утра 15 февраля в дежурную часть Константиновского отдела полиции сообщили о том, что общеобразовательная школа № 3, что на ул. Циалковского, 13 заминирована.

Всех работников и учеников данной школы эвакуировали. На данный момент на месте происшествия трудятся следственно-оперативная группа, а также кинологи и работники взрывотехнической службы.