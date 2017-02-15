13:22 15.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В полицию сообщили о минировании школы в Константиновке

Работники полиции проверяют данные о минировании школы в Константиновке. 

В полицию сообщили о минировании школы в Константиновке

Об этом передалив пресс-службе полиции Донецкой области. В 10-10 утра 15 февраля в дежурную часть Константиновского отдела полиции сообщили о том, что общеобразовательная школа № 3, что на ул. Циалковского, 13 заминирована.

Всех работников и учеников данной школы эвакуировали. На данный момент на месте происшествия трудятся следственно-оперативная группа, а также кинологи и работники взрывотехнической службы.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре 2016 г. в Киеве заминировали бизнес-центр, что на бул. Ивана Лепсе. После проверки полицией оказалось, что сообщение про минирование было ложным.


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