В полицию сообщили о минировании школы в Константиновке
Работники полиции проверяют данные о минировании школы в Константиновке.
Об этом передалив пресс-службе полиции Донецкой области. В 10-10 утра 15 февраля в дежурную часть Константиновского отдела полиции сообщили о том, что общеобразовательная школа № 3, что на ул. Циалковского, 13 заминирована.
Всех работников и учеников данной школы эвакуировали. На данный момент на месте происшествия трудятся следственно-оперативная группа, а также кинологи и работники взрывотехнической службы.
Как сообщал УРА-Информ, в декабре 2016 г. в Киеве заминировали бизнес-центр, что на бул. Ивана Лепсе. После проверки полицией оказалось, что сообщение про минирование было ложным.