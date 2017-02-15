В Минске в среду состоится заседание Трехсторонней контактной группы

Сегодня стороны в основном будут обсуждать безопасность и освобождение пленных. Также будет затронута тема разведение сил и вооружений.

Кроме того, сегодня в Минске украинская сторона намерена в очередной раз поднять вопрос о допуске гуманитарной миссии и миссии ОБСЕ на не подконтрольную Украине территорию, поскольку в последнее время такие случаи участились.

Как сообщает пресс-секретарь представитель Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер, украинская делегация прибудет в Минск в первой половине дня. Приблизительно в это же время ожидается прибытие всех четырех подгрупп Трехсторонней контактной группы, - заверила она.

Напомним, последнее заседание ТКГ и рабочих подгрупп состоялось 1 февраля. Тогда обсуждалась ситуация в Авдеевке и угроза гуманитарной катастрофы в городе.

Как сообщал УРА-Информ, Ирина Геращенко анонсировала, что экономическая подгруппа в Минске 15 февраля обсудит вопрос экобезопасности на Донбассе.