В Минске в среду состоится заседание Трехсторонней контактной группы

В среду, 15 февраля, во второй половине дня в Минске вновь соберется заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Сегодня стороны в основном будут обсуждать безопасность и освобождение пленных. Также будет затронута тема разведение сил и вооружений.
Кроме того, сегодня в Минске украинская сторона намерена в очередной раз поднять вопрос о допуске гуманитарной миссии и миссии ОБСЕ на не подконтрольную Украине территорию, поскольку в последнее время такие случаи участились.
Как сообщает пресс-секретарь представитель Украины на переговорах Леонида Кучмы Дарка Олифер, украинская делегация прибудет в Минск в первой половине дня. Приблизительно в это же время ожидается прибытие всех четырех подгрупп Трехсторонней контактной группы, - заверила она.
Напомним, последнее заседание ТКГ и рабочих подгрупп состоялось 1 февраля. Тогда обсуждалась ситуация в Авдеевке и угроза гуманитарной катастрофы в городе.
Как сообщал УРА-Информ, Ирина Геращенко анонсировала, что экономическая подгруппа в Минске 15 февраля обсудит вопрос экобезопасности на Донбассе.