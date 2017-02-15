В Херсоне полиция задержала чиновника горсовета

Его разоблачили во взяточничестве. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, в рамках расследования уголовного дела по статье Уголовного Кодекса Украины Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, в Херсоне во время получения денег был задержан чиновник.

Он требовал и получил десять тысяч гривен и за эти деньги обещал предоставить возможности предпринимателю реализовывать горюче-смазочные материалы на территории указанного коммунального предприятия.

Оба чиновника задержаны и полиция продолжает разбирательство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре на получении взятки в 364 тысяч гривен задержали одного из чиновников Главного управления Государственного кадастра области.