Террористы три раза обстреляли позиции силовиков АТО на луганском направлении

При этом террористы не использовали тяжелое вооружение. Об этом в рамках брифинга в среду поведал пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. Так, 14 февраля состоялось три вражеских обстрела.

Все они зафиксированы под Попасной - во второй половине суток. Тяжелое вооружение боевики не применяли - отметил Мотузяник.

Как сообщал УРА-Информ, за последние сутки террористы в зоне проведения АТО на Донбассе огонь открывали 52 раза. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО. Боевики стреляли из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.