16:29 15.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Террористы три раза обстреляли позиции силовиков АТО на луганском направлении

За последние сутки на луганском направлении террористы трижды обстреляли позиции силовиков АТО.

Террористы три раза обстреляли позиции силовиков АТО на луганском направлении

При этом террористы не использовали тяжелое вооружение. Об этом в рамках брифинга в среду поведал пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник. Так, 14 февраля состоялось три вражеских обстрела.

Все они зафиксированы под Попасной - во второй половине суток. Тяжелое вооружение боевики не применяли - отметил Мотузяник.

Как сообщал УРА-Информ, за последние сутки террористы в зоне проведения АТО на Донбассе огонь открывали 52 раза. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО. Боевики стреляли из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.


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