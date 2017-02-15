На Киевщине задержали инспектора Гоструда

Его заподозрили в вымогательстве. Как сообщает на своей страничке в Facebook пресс-секретарь прокуратуры столицы Надежда Максимец, в среду, 15 февраля, сотрудники прокуратуры задержали во время получения 112 тысяч гривен главного государственного инспектора Главного управления Гоструда Украины.

Именно такую сумму чиновник требовал от частного предприятия за выдачу разрешительных документов на функционирование восемь газовых заправок на территории города Киева и Киевской области. В настоящее время продолжается документирование преступления.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Служба безопасности Украины 9 февраля, задержала сотрудника прокуратуры Днепропетровской области. Мужчина попался на горячем во время получения взятки. Как сообщает на своей страничке в Facebook пресс-служба СБУ, юриста третьего класса одной из Днепропетровских местных прокуратур требовал 1,6 тысячи долларов от местного жителя.