Медтехніку Toshiba в Україні продає Г. Желько, який погорів на "реанімобілях Тимошенко"

Так, за даними ЗМІ, група бізнесменів на чолі із Костянтином Гаєвським створили корупційну схему поставки медичного обладнання Toshiba в українські лікарні за завищеними цінами.
У Словаччині К. Гаєвським було зареєстровано декілька компаній, з правом продажу Toshiba від словацького представництва. Далі він делегував це право своїм підконтрольним фірмам в Україні.
У Києві на керувати ТОВками, які мають виходити на тендери, Гаєвський поставив Гранатіра Желько. При цьому, саме Г. Желько був причетний до сканжальних махінацій з так званими "реанемобілями Тимошенко". Тоді віночолював фірму "ІСС Україна" І саме через його тендери в 2011 році арештували начальника Департаменту МЧС України.
Поява Г. Желько у столиці з початку року, зацікавила правоохоронців. І це фактично стало поштовхом до чергового витка розслідувань корупційних справ з тендерами медичної техніки Toshiba.
Додамо, що в Україні в інтересах Гаєвського працюють такі фірми, як ТОВ "УМТ+" (код ЄДРПОУ 38716926), ПрАТ "УМТ" (код ЄДРПОУ 23718196), ТОВ "Медторг" (код ЄДРПОУ 32735938), ПП "НВО «ДІКСІОН Україна" (код ЄДРПОУ 37355747), ТОВ "Сінергус" (35986575), ТОВ "Новафарм" (31736679), ТОВ "Ель Фарма" (31017810).