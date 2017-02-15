Медтехніку Toshiba в Україні продає Г. Желько, який погорів на "реанімобілях Тимошенко"

Про пише інтернет-портал Антікор .

Так, за даними ЗМІ, група бізнесменів на чолі із Костянтином Гаєвським створили корупційну схему поставки медичного обладнання Toshiba в українські лікарні за завищеними цінами.

У Словаччині К. Гаєвським було зареєстровано декілька компаній, з правом продажу Toshiba від словацького представництва. Далі він делегував це право своїм підконтрольним фірмам в Україні.

У Києві на керувати ТОВками, які мають виходити на тендери, Гаєвський поставив Гранатіра Желько. При цьому, саме Г. Желько був причетний до сканжальних махінацій з так званими "реанемобілями Тимошенко". Тоді віночолював фірму "ІСС Україна" І саме через його тендери в 2011 році арештували начальника Департаменту МЧС України.

Поява Г. Желько у столиці з початку року, зацікавила правоохоронців. І це фактично стало поштовхом до чергового витка розслідувань корупційних справ з тендерами медичної техніки Toshiba.

Додамо, що в Україні в інтересах Гаєвського працюють такі фірми, як ТОВ "УМТ+" (код ЄДРПОУ 38716926), ПрАТ "УМТ" (код ЄДРПОУ 23718196), ТОВ "Медторг" (код ЄДРПОУ 32735938), ПП "НВО «ДІКСІОН Україна" (код ЄДРПОУ 37355747), ТОВ "Сінергус" (35986575), ТОВ "Новафарм" (31736679), ТОВ "Ель Фарма" (31017810).

На деяких з них вже пройшли обшуки.