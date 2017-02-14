В США арестованы почти 700 мигрантов

Об этом заявил министр внутренней безопасности США Джон Келли, передает Reuters.

Согласно его словам, полиция в течение недели провела операции по задержанию преступников по всей стране. При этом 75% задержанных являются иностранными гражданами, добавил министр.

Также он отметил, что проведенные операции были частью рутинной работы и связаны с постоянными операциями Иммиграционной и таможенной полиции США.

"Мы на самом деле задерживали людей, которые являются преступниками, очень, очень, закоренелыми преступниками, в некоторых случаях, с огромным послужным списком злоупотреблений и проблем", - заявил президент США Дональд Трамп.

Во время избирательной кампании Дональд Трамп пообещал депортировать от двух до трех миллионов мигрантов из США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Канаду из Миннесоты (США) проникли 30 нелегальных мигрантов, опасаясь депортации из США при президенте Дональде Трампе.