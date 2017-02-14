Трамп планирует расширить свою команду по управлению в соцсетях

Американский президент Дональд Трамп готовится расширить свою команду по управлению аккаунтами в социальных сетях Twitter, Facebook и Instagram.
Об этом сообщает CNN.
Сообщается, что на этой неделе Белый дом наймет команду для работы в соцсетях.
"Аккаунты президента США в соцсетях вели только сам Д.Трамп и его директор по социальным сетям Дэн Скавина, которому президент диктует "твиты", - гласит сообщение.
По данным телеканала, Скавина наполняет контентом учетные записи realDonaldTrump, POTUS и WhiteHouse в Twitter. Кроме того, он размещает записи в аналогичных аккаунтах в Facebook.
В свою очередь Белый дом ведет поиски кандидата на должность нового директора по коммуникациям, обязанности которого в данный момент исполняет пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Майкл Флинн уходит в отставку.