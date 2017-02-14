08:20 14.02.2017 | Общество | Новости
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Трамп планирует расширить свою команду по управлению в соцсетях

Американский президент Дональд Трамп готовится расширить свою команду по управлению аккаунтами в социальных сетях Twitter, Facebook и Instagram.

Трамп планирует расширить свою команду по управлению в соцсетях

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что на этой неделе Белый дом наймет команду для работы в соцсетях.

"Аккаунты президента США в соцсетях вели только сам Д.Трамп и его директор по социальным сетям Дэн Скавина, которому президент диктует "твиты", - гласит сообщение.

По данным телеканала, Скавина наполняет контентом учетные записи realDonaldTrump, POTUS и WhiteHouse в Twitter. Кроме того, он размещает записи в аналогичных аккаунтах в Facebook.

В свою очередь Белый дом ведет поиски кандидата на должность нового директора по коммуникациям, обязанности которого в данный момент исполняет пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Майкл Флинн уходит в отставку.


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