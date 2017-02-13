06:30 13.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В понедельник в Украине будет холодно и снежно

В понедельник, 13 февраля, синоптики обещают в Украине практически такую же погоду.

В понедельник в Украине будет холодно и снежно

На большей части территории страны временами будет идти небольшой снег, лишь в западных и местами южных областях без существенных осадков. Ночью и утром в карпатском регионе местами туман.

На дорогах гололедица. Ветер северо-западный и северный, 5-10 метров за секунду. Температура воздуха днем составит 2-7 градусов мороза.

В Киеве сегодня временами небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов мороза. Днем будет от 3 до 5 холодных градусов.

На западе Украины без существенных осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха опустится до отметки в 8-14 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха составит 3-9 градусов со знаком минус.

На севере страны в понедельник временами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночная температура воздуха составит 5-12 градусов мороза. Днем будет от 2 до 8 минусовых градусов.

В центре Украины также возможен небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ночью столбики термометров покажут 7-14 градусов мороза. Дневная температура воздуха составит 2-8 морозных градусов.

На востоке страны сегодня временами пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов мороза. Нем будет от 2 до 7 градусов ниже нуля.

На юге Украины без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов со знаком минус. Днем будет от 0 до минус 7 градусов.


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