10:18 11.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донетчине задержан бывший боевик бандформирования "Дизель"

В январе 2015 г. террорист принял решение ехать на оккупированную территорию ради заработка.

На Донетчине задержан бывший боевик бандформирования

В городе Курахово полиция с СБУ провела задержание 41-летнего бывшего террориста из бандформирования "Дизель". Об этом сказано в сообщении на сайте Нацполиции.

Полицейские с СБУ установили, что зимой 2015 г. житель г. Курахово участвовал в деятельности вооруженного формирования ДНР. Наемник работал водителем и грузил снаряды – сказано также в сообщении. Как выяснили следователи, в январе 2015 г. он решил отправиться на оккупированную территорию. В Донецке мужчине предоставили бесплатное проживание, должность водителя и зарплату в 15 тыс. рублей.

Как сообщал УРА-Информ, в Донецкой области задержан очередной террорист "ДНР".


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