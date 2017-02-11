Известному украинскому писателю не разрешили приехать в Беларусь

Жадан пожаловался на то, что въезд в республику ему запрещен на неограниченный срок.

"... Оказывается, мне еще в 2015-м запрещен въезд на территорию РФ (какая досада) с формулировкой "из-за причастности к террористической деятельности". А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне (не повезло), то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном", – гласит публикация писателя.

При этом литератору пришлось даже обратиться в украинское Министерство иностранных дел за помощью.

"Это же неправильно, когда украинских поэтов арестовывают без объяснения и держат в камере без причины? Может как-то отреагируете? Давайте, скажем, разорвем с ними дипломатические отношения", – призвал он.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее белорусский певец Макс Корж не смог приехать в Украину, практически по аналогичным причинам.Таким было распоряжение СБУ.