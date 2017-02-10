Завод по производству автозапчастей построят на Прикарпатье - Порошенко

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

Согласно словам Порошенко, налоги завод будет платить в бюджет Коломыи.

"Вскоре возле Коломыи будет построен завод по изготовлению автозапчастей. Это даст 8000 рабочих мест для людей", - заявил Порошенко.

Кроме того, по данным Главы государства, создание рабочих мест будет осуществляться путем поощрения инвестиций.

"Я встречался с канцлером Германии Меркель и ей просто похвастался, что очень быстро в Германии уже не будет ни одного автомобиля, который производится там, где бы не было украинских комплектующих", - добавил глава государства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на столичном заводе "Квазар" прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали два человека.