Завод по производству автозапчастей построят на Прикарпатье - Порошенко

Возле города Коломыя Ивано-Франковской области построят завод по производству автомобильных запчастей и создадут 8 тысяч рабочих мест.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.
Согласно словам Порошенко, налоги завод будет платить в бюджет Коломыи.
"Вскоре возле Коломыи будет построен завод по изготовлению автозапчастей. Это даст 8000 рабочих мест для людей", - заявил Порошенко.
Кроме того, по данным Главы государства, создание рабочих мест будет осуществляться путем поощрения инвестиций.
"Я встречался с канцлером Германии Меркель и ей просто похвастался, что очень быстро в Германии уже не будет ни одного автомобиля, который производится там, где бы не было украинских комплектующих", - добавил глава государства.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на столичном заводе "Квазар" прогремел взрыв. В результате инцидента пострадали два человека.