В четверг боевики весь день стреляли из запрещенного Минском оружия

За прошедшие боевики 61 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, опубликованным в социальных сетях в пятницу утром, 10 февраля, к счастью потерь среди наших военных нет.

Вместе с тем, на Донецком направлении противник из минометов различных калибров обстреливали Луганское, Авдеевку, Троицкое и Верхнеторецкое. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики стреляли по Зайцевому, Авдеевке, Опытному и Песках. По украинским позициям в районе Авдеевки и Опытного огонь вели БМП боевиков.

На Луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия захватчики обстреляли Слоев Угол, Лобачево, Новоалександровку и Новозвановку. БТР вел огонь по Водяному.

На Мариупольском направлении из минометов - Водяное и Павлополь. С гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Марьинку, Гнутово, Лебединский, Водяное. Украинских защитников в районе Широкино обстреливала БМП противника.

Напомним, в среду, 8 февраля, боевики и российские наемники в зоне проведения антитеррористической операции стреляли на всех направлениях из всех видов оружия, включая тяжелое.