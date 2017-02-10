На Полтавщине зафиксирована вспышка АЧС

В Полтавской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

Согласно данным ГУ Госпродпотребслужбы на Полтавщине в личном хозяйстве гражданки, которая живет в с. Счастливое Чутовского района зафиксировано заболевание, а затем гибель свиньи – сказано в сообщении. Также отмечается, что при исследовании проб биоматериала был поставлен диагноз – АЧС. В очаге заболевания устроили мероприятия по локализации распространения возбудителя чумы свиней.

Как сообщал УРА-Информ, в шести регионах Украины зафиксированы случаи АЧС.