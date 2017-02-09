В Сумской области из-за мороза закрыты 160 школ

По состоянию на утро четверга, 9 февраля, в области из 500 школ 160 закрыты. Как сообщает областное телевидение, низкая температура воздуха не пустила на уроки учеников начальных классов восьми районов, одного села и четырех городов.

При этом, в Глуховском, Сумском, Кроливецком и Лебединском районе, а также объединенной громаде Березовская приостановлены занятия во всех школах. В то же время, как пояснила главный специалист отдела дошкольного и общего среднего образования Департамента образования и науки Сумской ОГА Светлана Бирченко, сегодня утром будут приняты решения по городам Конотоп, Шостка и возможно по отдельным районам также остановить обучение, если будут большие морозы.

Напомним, в Харьковской области в 24 школах приостановлены занятия из-за погодных условий.

Как сообщал УРА-Информ, этой ночью столбики термометров в Черниговской и Сумской областях опустятся до 22-27 градусов. Днем термометры покажут от 9 до 14 градусов мороза.