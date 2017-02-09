14:00 09.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Гиви" может быть похоронен рядом с "Моторолой"

Погибшего главу батальона "Сомали" Михаила Толстых, который был известен как "Гиви", могут вскоре похоронить рядом с командиром батальона "Спарта", Арсеном Павловым, который был известен как "Моторола".

Об этом передают РИА "Новости". Прощание с Михаилом Толстых планируется на десятое февраля. Вероятно, его похоронят на том же кладбище, где ранее был похоронен Арсен Павлов - рассказал изданию источник.

Представитель же Народного совета "ДНР" при этом сообщил изданию, что траурную церемонию хотят провести в здании Театра оперы и балета, где проводилась церемония прощания и с "Моторолой".

Как сообщал УРА-Информ, в Донецке был убит главарь террористов " Гиви".


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