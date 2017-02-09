"Гиви" может быть похоронен рядом с "Моторолой"

Об этом передают РИА "Новости". Прощание с Михаилом Толстых планируется на десятое февраля. Вероятно, его похоронят на том же кладбище, где ранее был похоронен Арсен Павлов - рассказал изданию источник.

Представитель же Народного совета "ДНР" при этом сообщил изданию, что траурную церемонию хотят провести в здании Театра оперы и балета, где проводилась церемония прощания и с "Моторолой".

Как сообщал УРА-Информ, в Донецке был убит главарь террористов " Гиви".