15:49 08.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100159727:Rakova

В Одессе попросили без надобности по городу не передвигаться

Одесситов призвали не передвигаться по городу, пока на дорогах царит гололед.

В Одессе попросили без надобности по городу не передвигаться

Об этом предупредили в пресс-службе Одесского горсовета.

Согласно предварительным данным, полученным от Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, 8 февраля в Одессе и области ожидаются порывы восточного ветра, скоростью в 15-20 м/с, метель, гололедица.

В связи с ухудшением погоды одесская мэрия обратилась к одесситам максимально ограничить перемещение, а также поездки по городу. В частности, особо внимательными стоит быть пожилым людям и беременным женщинам.

На автодорогах Одесской области будет плохая видимость и гололедица, максимально ограничить выезд за пределы Одессы.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно на трассе в Одессу из Киева случилась авария – перевернулся грузовик. 


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