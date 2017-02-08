В Одессе попросили без надобности по городу не передвигаться

Об этом предупредили в пресс-службе Одесского горсовета.

Согласно предварительным данным, полученным от Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, 8 февраля в Одессе и области ожидаются порывы восточного ветра, скоростью в 15-20 м/с, метель, гололедица.

В связи с ухудшением погоды одесская мэрия обратилась к одесситам максимально ограничить перемещение, а также поездки по городу. В частности, особо внимательными стоит быть пожилым людям и беременным женщинам.

На автодорогах Одесской области будет плохая видимость и гололедица, максимально ограничить выезд за пределы Одессы.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно на трассе в Одессу из Киева случилась авария – перевернулся грузовик.