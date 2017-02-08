22:13 08.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Минобороны также подтвердили ликвидацию "Гиви" - ВИДЕО

В Министерстве обороны Украины подтвердили информацию об убийстве Михаила Толстых более известного как командира подразделением боевиков "Сомали" по кличке "Гиви".

В Минобороны также подтвердили ликвидацию

Как рассказал в среду, 8 февраля, в Киеве на брифинге спикер украинского оборонного ведомства по вопросам антитеррористической операции Александр Мотузяник, сегодня утром в Макеевке действительно был убит полковник российско-оккупационных войск, главарь бандформирования "Сомали". Убитый с весны 2014 принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе в составе российских-оккупационных войск.

Свою зловещую славу и награды от оккупационной администрации он получил, запятнав свои руки кровью украинцев, - пояснили в Мотузянник, добавив, что на совести "Гиви" - обстрелы городов и сел из тяжелого вооружения, издевательства над пленными украинскими военными, жестокое обращение с гражданскими, мародерство и другие военные преступления", - сообщил Мотузяник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее источники Министерства внутренних дел Украины подтверждают убийство боевика " Гиви".


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