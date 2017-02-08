14:39 08.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Среди террористов "ЛНР" и "ДНР" растут панические настроения

Со старта обострения ситуации на востоке Украины среди "стражей порядка ДНР" и "ЛНР" замечен рост панических настроений. 

Среди террористов

Об этом на странице в соцсети Facebook передает координатор группы "Информационное сопротивление", депутат Дмитрий Тымчук. В подразделениях "МВД ДНР" в г. Горловка со старта обострения ситуации наблюдается рост панических настроений. В частности, среди "правоохранителей" распространяются слухи, что "Новороссию быстро сливают, возвращается Украина", и все должны выезжать в Россию.

Такие настроения замечены и среди террористов "ЛНР". Так - местные боевики в районах н.п. Первомайск, Кадиевка, советуют родным "собирать чемоданы", так как "назревает что-то очень горячее".

Как сообщал УРА-Информ, в " ДНР" грозятся наказать убийц "Гиви" согласно законов военного времени.


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