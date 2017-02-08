СБУ проверяет информацию об убийстве "Гиви" - ФОТО, ВИДЕО

СБУ в данные момент проверяет эту информацию. Об этом в среду, 8 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.

По его словам, на открытых каналах есть информация и она свидетельствует, что в результате взрыва убит гражданин Украины Михаил Сергеевич Толстых. Но подтвердить ее мы пока не можем, мы должны ее проверить, - пояснил он, добавив, что СБУ пока не контролируем временно оккупированные районы Донецкой и Луганской области.

Вместе с тем в социальной сети появилось видео с месте гибели боевика. В самой так называемой "ДНР" заявили, что Гиви погиб в результате взрыва в его кабинете. Предположительно, Михаил Толстых погиб на базе под Донецком - в Макеевке.

В кабинете Гиви, где произошел взрыв, нашли его тело. К сожалению, сомнений почти нет, - сообщают в соцсетях сепаратисты, добавив, что в кабинете был пожар и на момент взрыва Гиви был в комнате.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Михаил Толстых был убит 8 февраля в Донецке в результате покушения, сообщило сепаратистское агентство новостей ДАН и бывший главарь ДНР Игорь "Стрелков" Гиркин. В ДНР уже заявили, что это работа украинской диверсионно-разведывательной группы.