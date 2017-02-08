Более 50 населенных пунктов в Одесской области обесточены из-за непогоды

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Одесской области.

"В Саратском районе - девять населенных пунктов, Коминтерновском - два, по одному - в Измаильском, Килийском, по шесть - в Овидиопольском и Татарбунарском, Белгород-Днестровском - 17, в Белгород-Днестровском - три, в Тарутинском - без света пять населенных пунктов и четыре - в Арцизском районе", - говорится в сообщении.

Кроме того, для восстановления энергоснабжения задействовано 20 единиц техники и 46 человек.

Также добавим, что в течение суток подразделения ГУ ГосЧС в Одесской области шесть раз привлекались для оказания помощи водителям автотранспорта, которые из-за гололеда не могли справиться с управлением. В свою очередь оказана помощь двум грузовикам и семь легковым автомобилям. Вместе с тем спасены 18 человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на трассе Киев-Одесса частично ограничено движение крупногабаритного транспорта.