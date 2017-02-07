16:37 07.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Россия активнее перебрасывает на Донбасс военных и оружие

По словам Александра Турчинова, подкрепление сейчас предоставлено российским гибридным войсками на Донбассе.

Россия активнее перебрасывает на Донбасс военных и оружие

Подкрепление получают вдоль всей линии разграничения. Российская Федерация в последние дни активизировала переброску на территорию Донбасса военной техники, а также оружия и военных. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Через неконтролируемую часть границы с территории России завозится большое количество техники, танков, реактивных систем - сказал он. Турчинов также отметил, что техника и боеприпасы завозятся практически ежедневно автодорогами и железной дорогой.

Как сообщал УРА-Информ, в Авдеевку прибыло 35 тонн гуманитарной помощи.


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