Россия активнее перебрасывает на Донбасс военных и оружие

Подкрепление получают вдоль всей линии разграничения. Российская Федерация в последние дни активизировала переброску на территорию Донбасса военной техники, а также оружия и военных. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Через неконтролируемую часть границы с территории России завозится большое количество техники, танков, реактивных систем - сказал он. Турчинов также отметил, что техника и боеприпасы завозятся практически ежедневно автодорогами и железной дорогой.

Как сообщал УРА-Информ, в Авдеевку прибыло 35 тонн гуманитарной помощи.