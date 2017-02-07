Аваков предложил Кабмину Князева на должность главы Нацполиции

Во вторник, 7 февраля, глава ведомства внес на рассмотрение премьер-министру Владимиру Гройсману кандидатуру Сергея Князева. Как написал на своей странице в Facebook сам Аваков, теперь премьер-министр примет решение о внесении представленной кандидатуры на завтрашнее заседание правительства.

Министр также напомнил, что кандидатуру Князева ему предложила комиссия. Он также высказал надежду, что генерал полиции Князев, имея опыт работы "на земле", высокий личный авторитет, заряженность на реформы, отличный послужной список в уголовном розыске и настоящий боевой опыт, является лучшей кандидатурой для председателя Национальной полиции Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, конкурсная комиссия вчера выбрала трех кандидатов на пост главы Национальной полиции Украины, а именно Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева, одного из которых должен был выбрать министр внутренних дел и утвердить правительство.