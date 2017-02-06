В понедельник в Украину возвращаются морозы

В то же время на север придут морозы. На западе и юге страны синоптики обещают небольшой мокрый снег, в большинстве западных областей умеренные осадки. Температура воздуха днем опустится до 3-8 градусов мороза.

По всей Украине, кроме юга, на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 метров за секунду.

В Киеве сегодня временами снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до 7- 9 градусов мороза. Днем будет от 5 до 7 градусов ниже нуля.

В западных областях мокрый снег, на дорогах гололедица. Ночная температура воздуха ночью будет удерживаться от 0 до 7 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов.

В северных областях синоптики также обещают снег, на дорогах гололедица. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в 5-10 градусов ниже нуля. Днем будет от 3 до 7 градусов мороза.

В центральных областях в понедельник также небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночная температура воздуха составит 4-9 градусов мороза. Днем будет от 0 до минус 5 градусов.

Восточные области днем возможен небольшие осадки, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опуститься до 6-11 градусов мороза. Днем будет 4-9 градусов мороза.

В южных областях сегодня небольшие осадки, на дорогах местами гололедица. Ночью столбики термометров будут колебаться от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза. Днем будет от минус 2 до плюс 3 градусов.