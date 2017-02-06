В понедельник Словакия начнет ликвидировать ледовый затор - ФОТО, ВИДЕО
Специалисты водного хозяйства Кошицкого края Словакии в понедельник, 6 февраля, начнут ликвидировать огромный ледовый затор, который образовался на границе с Украиной.
Такая ситуация угрожает подтоплением города Ужгород. Как сообщает бассейновое управление водных ресурсов реки Тиса, соответствующее решение было принято после совместного украинско-словацкого обследования пограничного участка реки Уж.
Тут образовался ледовый затор длиной 5,65 километра, из которых пять километров находятся на украинской стороне. В связи с тем, что начало затора находится в Словакии ниже села Пинковце, украинская сторона обратилась с просьбой к соседям принять все возможные меры для ликвидации данного затора, - говорится в сообщении.
В управлении также пояснили, что сейчас затор угрозы подтопления не несет, а словацкие водники приступят к выполнению своих задач сегодня утром. Предварительно известно, что ледовые накопления будут разгребать экскаваторами, без применения пиротехнических бригад для подрыва льда.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера об угрозе подтопления из-за ледового затора, который возник на территории Словакии, украинского Ужгорода и села Сторожница Ужгородского района предупреждал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.