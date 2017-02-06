19:00 06.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Авдеевке восстановлено водоснабжение

В Авдеевке для жителей восстановили водоснабжение. 

В Авдеевке восстановлено водоснабжение

Об этом передает пресс-служба ГСЧС Украины. Согласно сообщению – состоянием на 16:З0 шестого февраля в Авдеевке было восстановлено водоснабжение для местных жителей – сказано в сообщении.

Известно, что к централизованному электроснабжению уже подключили всех жителей города. Также водоснабжение восстановили для Донецкой фильтровальной станции. Известно, что в районе Авдеевки наблюдалось обострение ситуации, город активно обстреливали боевики.

Как сообщал УРА-Информ, в Авдеевке восстановлено электроснабжение. Об этом в соцсети пятого февраля сообщал президент Петр Порошенко. 


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