В Авдеевке восстановлено водоснабжение

Об этом передает пресс-служба ГСЧС Украины. Согласно сообщению – состоянием на 16:З0 шестого февраля в Авдеевке было восстановлено водоснабжение для местных жителей – сказано в сообщении.

Известно, что к централизованному электроснабжению уже подключили всех жителей города. Также водоснабжение восстановили для Донецкой фильтровальной станции. Известно, что в районе Авдеевки наблюдалось обострение ситуации, город активно обстреливали боевики.

Как сообщал УРА-Информ, в Авдеевке восстановлено электроснабжение. Об этом в соцсети пятого февраля сообщал президент Петр Порошенко.