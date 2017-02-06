17:07 06.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Адвокаты Януковича пожаловались в ЕСПЧ из-за отказа в заочном расследовании

Поводом для подачи в ЕСПЧ иска стал отказ Апелляционного суда в рассмотрении жалобы защиты Януковича.

Адвокаты Януковича пожаловались в ЕСПЧ из-за отказа в заочном расследовании

Жалоба была на решение Печерского суда по поводу заочного расследования. Адвокаты беглого Виктора Януковича обратились в ЕСПЧ по делу про его заочное осуждение.

Защита получила основания для неотложного обращения в ЕСПЧ по делу о госизмене. Сегодняшний факт отказа Апелляционного суда рассматривать жалобу защиты на решение по специальному (заочному) расследованию является достаточным доказательством для этого – отметил защитник Януковича Виталий Сердюк. Как известно, 20 января Печерский райсуд позволил заочное расследование по делу Януковича.

Как сообщал УРА-Информ, 30 января планировалось уведомить защиту Януковича про завершение досудебного расследования.


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