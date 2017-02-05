18:15 05.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В трех областях Украины движение на дорогах все еще ограничено

Из-за непогоды, которая обрушилась на территорию Украины в выходные, в трех областях Украины все еще действует временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на автодорогах.

В трех областях Украины движение на дорогах все еще ограничено

Ограничения, которые были установлены с утра 3 февраля, еще действуют в Винницкой, Хмельницкой и Закарпатской области. Как сообщает в воскресенье, 5 февраля, пресс-служба Укравтодора, в частности, в Винницкой области действует ограничение для движения автобусов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

В Хмельницкой области действует ограничение для движения большегрузного транспорта и автобусов по автодороге местного значения, в Закарпатской дороги перекрыты для всех видов транспорта . В то же время в Житомирской области движение автобусов автомобильными дорогами общего пользования местного значения вчера вечером уже возобновлено.

Напомним, в Киевской и Житомирской областях сняли запрет на движение крупногабаритного и пассажирского транспорта, который накануне ввели в связи с непогодой.

Как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье ожидается сход лавин – метеорологи предупредили о подобной опасности.


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