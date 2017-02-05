20:16 05.02.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области депутат ударил полицейского

На блокпосту в городе Бахмут Донецкой области в воскресенье, 5 февраля, народный депутат Украины, который принимает участие в блокаде железнодорожного переезда, ударил полицейского.

В Донецкой области депутат ударил полицейского

При этом политик нецензурно ругался и угрожал другим полицейским физической расправой. Как сообщает пресс-служба полиции области, после инцидента правоохранитель обратился в местную больницу с ушибом грудной клетки и был госпитализирован.

Полиция также выяснила, что на блокпосту был остановлен автомобиль, в котором находились восемь граждан в военной форме.

У одного из них обнаружен карабин СКС, - сообщили в полиции, добавив, что по распоряжению штаба антитеррористической операции, транспортные средства подлежат обязательной проверке для прекращения трафика нелегального оружия. Вместе с тем, сотрудники полиции пояснили, что тут же присутствовал один из народных депутатов Украины.

Он начал конфликтовать и препятствовать осуществлению проверки. Он дал указание водителю покинуть территорию блокпоста и ударил сотрудника полиции в область туловища, - заявили в полиции.

При этом фамилия народного депутата в сообщении полиции не называется.

Напомним, среди блокировщиков железной дороги на Донбассе находятся народные депы Семен Семенченко, Павел Костенко, Тарас Пастух и Владимир Парасюк.

Как сообщал УРА-Информ, в СБУ заявили, что блокада Донбасса может негативно повлиять на освобождение заложников.


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