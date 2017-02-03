Городской голова Луцка Николай Романюк находится в коме

Городской голова Луцка Николай Романюк находится в больнице.
Сообщается, что он в реанимации и впал в кому. Как сказано на сайте города Луцка 0332.ua, вечером 1 февраля здоровье Романюка резко ухудшилось.
Ночью его забрала скорая помощь и увезла в больницу. На данный момент он находится в Луцкой городской больнице.
Врачи больницы подтвердили информацию, что Романюк находится в реанимации в состоянии комы. Другой информации о его здоровье пока нет.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, областная прокуратура разоблачила первого заместителя городского головы города Ужгород Иштвана Цапа. Он попался на вымогательстве и требовал 40 тысяч гривен взятки.
Об этом на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.