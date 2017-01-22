Премьер поздравил украинцев с национальным праздником

Премьер-министр поздравил граждан страны с Днем Соборности Украины.

"Сегодня - День Соборности Украины!

98 лет назад в этот день на Софийской площади в Киеве был торжественно провозглашен Акт воссоединения. Украинцы ЗУНР и УНР объединились под единым флагом. С тех пор 22 января - национальный праздник. С каждым годом он приобретает все больший символизм, ведь именно сейчас нам как никогда нужно объединиться ради будущего, ради независимой, свободной Украины", – гласит публикация.

Чиновник также добавил, что не стоит забывать: сила украинцев – в их единстве.

Как сообщал "УРА-Информ", не так давно премьер поздравил всех со светлым праздником Рождества Христового.