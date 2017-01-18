Во Львове полицейские "погорели" на взятке

Он был задержан во время передачи взятки полицейским. За 120 тысяч гривен правоохранители обещали прикрывать их преступную деятельность.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, во вторник, 17 января, во время спецоперации сотрудники прокуратуры и управления внутренней безопасности полиции задержали организатора незаконных сделок. При этом передача денег была задокументирована.

Во время личного обыска у задержанного было изъято особо опасное наркотическое вещество метадон весом в три грамма, а по месту жительства денежные средства в сумме пять тысяч евро.

В этот же день полиция задержала троих его сообщников, которые являются участниками деятельности сети сбыта наркотических веществ на территории города Львова. Полиция провела по этому делу 15 обысков во время которых было изъято 50 грамм особо опасного наркотического вещества метадон, ориентировочная стоимость которого, в кругах его сбыта, составляет 130 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники военной контрразведки СБУ задержали в Киеве нацгвардейца, который продавал наркотики. Во время обыска в лаборатории, которая находится в Бородянском районе Киевской области, правоохранители изьяли материалы для изготовления амфетамина.