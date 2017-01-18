22:32 18.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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По итогам проверки дела о перестрелке в Княжичах уволили семь офицеров полиции - ВИДЕО

По итогам служебной проверки, которая была проведена по делу о перестрелке в поселке Княжичи Киевской области, были уволены семь офицеров полиции.

По итогам проверки дела о перестрелке в Княжичах уволили семь офицеров полиции - ВИДЕО

Все они находились на руководящих и оперативных должностях. Против еще девяти полицейских применены дисциплинарные взыскания.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины, опубликованном в среду, 18 января. Так, согласно сообщению, был уволен руководитель уголовного розыска Киева, который, по данным Национальной полиции, непосредственно отвечал за подготовку и проведение операции.

Также уволены руководители оперативной службы столичного Главка полиции за необеспечение обмена информацией между подразделениями и недостоверную информацию об инциденте. Кроме того, уволен ряд руководителей Шевченковского управления полиции и ответственный от управления полиции охраны.

В то же время отстранены от должности оперуполномоченный Департамента уголовного розыска Национальной полиции, который несвоевременно доложил оперативную информацию о подготовке к совершению преступления в Княжичах.

В действиях девяти полицейских были выявлены нарушения. К ним были применены другие дисциплинарные взыскания. В частности, главу Киевской полиции и руководителя Шевченковского районного управления полиции города Киева предупредили о неполном должностном соответствии, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по факту перестрелки в Княжичах к дисциплинарной ответственности привлекут 20 полицейских.


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