17:37 13.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают про гололед на украинских дорогах 14 января

Украинцев попросили быть осторожными на улице.

Синоптики предупреждают про гололед на украинских дорогах 14 января

Синоптики предупредили о гололедице на автодорогах Украины 14 января 2017 г. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям всоциальной сети Facebook.

Согласно прогнозам Укргидрометцентра, 14-го января в Украине, кроме Ровенской, Волынской, а также Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой областей, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с; на автодорогах будет гололедица; ночью на Закарпатье ожидаются также сильные осадки, в Карпатах будет очень сильный снег – также сказано в сообщении. В ведомстве попросили украинцев быть осторожными на улице.

Как сообщал УРА-Информ, в начале января 2017 г. синоптики прогнозировали резкое снижение температуры воздуха.


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