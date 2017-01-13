"ДНР" передала тела трех силовиков украинской стороне

Так, самопровозглашенная "Донецкая народная республика" уже передала украинской стороне тела трех силовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает "Донецкое агентство новостей".

Согласно сообщению, "ДНР" передает тела военных - тех самых, о пропаже которых заявила пару дней назад украинская сторона. Все трое обнаружены неподалеку от позиций боевиков в районе села Октябрь - отметил представитель "ДНР". Сообщается также, что украинские силовики подорвались на мине - в 500 метрах от позиций террористов. Их тела уже доставили в донецкий морг.

Как сообщал УРА-Информ, Украина в конце декабря 2016 г. забрала тела погибших силовиков – на Светлодарской дуге.